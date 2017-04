DJ Thascya lança Podcast com participação das Nervo, Juicy M. e Helena Legend

Já conhece a DJ Thascya?

O novo trabalho da DJ tem várias parcerias, que são exclusivamente DJs mulheres da cena eletrônica nacional e internacional.

O lançamento aconteceu com a participação das irmãs NERVO, que são autoras de faixas como “Like Home”, “You’re Gonna Love Again”, e muitos outros sucessos. Desde então, Thascya tem recebido convidadas de sucesso como Juicy M, que ficou mundialmente conhecida por fazer mashups ao vivo com 4 CDJs, e a convidada do mês Helena Legend.

E se você quer conhecer o som da DJ Thascya, toda primeira segunda-feira do mês ela lança um Podcast com um novo set e uma convidada especial. Clique AQUI para ouvir!

Depois conta pra gente o que achou!