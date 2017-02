Dia de piada com Ary Toledo

Essa quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o Mix Tudo estava especial na presença do rei da piada, o querido Ary Toledo!

Olha ele aí!



O Ary contou pra gente como ele cria uma piada. Ele disse que vem de um acontecimento, por exemplo: Você vê uma pessoa que caiu da bicicleta. Você faz um comentário com alguém, essa pessoa por sua vez faz outro comentário, e cada um vai acrescentando mais comentários e daí surge a piada.

No programa o Ary Toledo ainda avaliou as piadas da galera e claro, do nosso piadista mega especialista no assunto (#sqn), Caco de Castro.

