Desemprego atingiu mais de 13 milhões de pessoas em 2017.

De acordo com os dados do IBGE, no ano passado, a taxa de pessoas sem ocupação, bateu o recorde dos últimos anos.

Só pra você ter uma ideia, o número de desempregados não era tão alto desde o ano de 2012.

Falando agora de quem está empregado…

A renda média dos trabalhadores brasileiros, no ano passado, ficou em torno de 2.100 reais.