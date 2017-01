Deadpool terá as voltas de Colossus e Negasonic Teenage Warhead

Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o Omelete falou sobre a sinopse oficial de Logan, o novo filme de Wolverine; sobre a participação de Colossus e da Negasonic em Deadpool; e a data de lançamento e o preço do Nintendo Switch.

Logan, o novo filme de Wolverine, ganhou uma sinopse oficial que confirma as informações que já se conheciam sobre o longa. Na trama, num futuro próximo, um Logan cansado cuida de um Professor X também debilitado, escondido na fronteira mexicana com os Estados Unidos. As tentativas do mutante de se esconder, porém são frustradas quando uma nova mutante jovem aparece perseguida por forças ocultas. Esse terceiro filme do Wolverine estrelado pelo Hugh Jackman chega aqui no Brasil no dia 02 de março.



A continuação de Deadpool no cinema terá as voltas de Colossus também da Negasonic Teenage Warhead. Segundo os roteiristas do filme, esses dois mutantes terão pelo menos alguma participação, assim como o taxista indiano que aparece no primeiro filme. O ator Ryan Reynolds retorna como Mercenário e a estreia deve acontecer no ano que vem.



A Nintendo oficializou a data de lançamento e também o preço do seu novo videogame, o Nintendo Switch. A mistura de console e portátil será lançado no dia 03 de março, por um preço de US$ 299. Entre os novos jogos está o Super Mario Odyssey, um game que traz o Mario para o nosso mundo real. Para saber tudo de Switch e entender como funciona essa mistura de console e portátil, acesse Omelete.com.br.

