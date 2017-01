Deadpool e o Wolverine juntos nos cinemas?

Hoje tem novidade sobre o novo mentor de Han Solo, no filme derivado de Star Wars; e Deadpool e o Wolverine juntos novamente nos cinemas.



Woody Harrelson pode viver o mentor de Han Solo, no filme derivado de Star Wars, que vai contar a origem do personagem. Por enquanto o ator negocia para interpretar o papel. Caso a informação se confirme, Harrelson se junta ao elenco que tem Alden Ehrenreich, que vai viver o papel que já foi de Han Solo, além de Emilia Clarke (Game of Thrones) e Donald Glover. O filme solo de Han Solo tem estreia prevista para maio de 2018, mas pode ser adiado para dezembro do mesmo ano.



Já imaginou Deadpool e o Wolverine juntos novamente nos cinemas? É o que quer Ryan Reynolds, que interpreta o mercenário tagarela nos cinemas. Em uma entrevista, Reynolds afirmou que esta é apenas uma de várias ideias para longas do personagem. Hugh Jackman, entretanto, se diz relutante já que está de despedida do papel e até vê como os dois personagens se encaixam nas telonas, mas por enquanto diz que o momento pode não ser apropriado.

Essas foram as notícias dessa sexta-feira!

Segunda tem mais novidades do Omelete aqui no site!