Neste final de semana, ainda em clima de comemoração dos 20 anos da Mix, a gente reprisou um programa que foi idealizado e apresentado pelo Chorão, o “Armário do Chorão”.

Pra quem não sabe, o “Armário do Chorão” era um programa em que o Chorão escolhia as músicas que ele mais gostava de ouvir e colocava no ar pra galera curtir.

Ouça aqui o que rolou!

Saudades Chorão! 😭💔