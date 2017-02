Se liga no que vai rolar no Club Mix desse sábado

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que rolou no programa desse sábado, 10/02:

– Bruno Mars – 24K Magic (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– The Weeknd (feat Daft Punk) – Starboy (U-GO-BOY Remix)

– Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling (Astero Club Remix)

– Coldplay – A Head Full Of Dreams (Tiesto Club Mix)

– Make U Sweat – Nightlife Is Magic (Extended Mix)

– VASSY – Nothing To Lose (Extended Mix)

– Juanjo Martin, Javi Reina, Jonathan Mendelsohn – Memories (Extended Mix)

– Bob Sinclar – Someone Who Needs Me (Kryder Remix)

– Drake – Hotline Bling (James Hype Remix)

– Calvin Harris – My Way (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Bassjackers Ft Luciana – Fireflies (Extended Mix)

– Quintino, Joey Dale, Channii Monroe – Lights Out (Vip Mix)

– Laidback Luke, twoloud – Fcukin Beats (Original Mix)

– Shameless – Do It Again feat. Rafa Rangel (Extended)

Gostou né? Então se liga que sábado que vem tem mais