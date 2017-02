As músicas mais quentes para o seu final de semana

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que rolou no programa desse sábado, 28/01:

– Tiësto – On My Way (ft. Bright Sparks)

– Loud Luxury & Ryan Shepherd – Something To Say

– The Chainsmokers – All We Know (ft. Phoebe Ryan) (Oliver Heldens Remix)

– Dzeko – Liberty

– Sultan + Shepard – Walls (Deeper Shades Mix)

– DJ Snake ft. Justin Bieber – Let Me Love You (Tiësto Remix)

– Mike Mago & Dragonette – Secret Stash (The Him Remix)

– Seeb – What Do You Love (Zonderling Remix)

– Jonas Blue ft. Raye – By Your Side (Madison Mars Remix)

– MOTi ft. Katt Niall – Livin’ 4 Ya

– Galantis – Pillow Fight (Galantis & CID VIP Mix)

– Tiësto vs. Diplo – C’mon (Maestro Harrell 2016 Remix)

– Matt Nash – Know My Love

– Dubvision – Geht’s Noch

– Mike Williams – Bambini

E também teve Corderoy com “Touch Your Face”

Gostou né? Então se liga que sábado que vem tem mais, e você pode acompanhar na 106.3 FM, no radiomixfm.com.br ou pelo nosso App Oficial.