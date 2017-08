Cara a cara com o Hanson

O Hanson está completando 25 anos de carreira e anunciou a turnê comemorativa “Middle of everywhere“!

E é claro que a Mix não vai te deixar fora dessa festa!

Você e mais um acompanhante vão assistir ao show do Hanson no Citibank Hall, em São Paulo, no dia 26 de agosto! E ainda vão conhecer os irmãos Isaac, Taylor e Zac Hanson.

Curtiu?

Pra entrar nessa, é só preencher os campos abaixo e responder as perguntas sobre o Hanson, que serão divulgadas nos dias 02, 09 e 16 de agosto, durante o Mix Tudo.

Quem acertar as 3 perguntas está concorrendo aos ingressos do show + o Meet & Greet.

O resultado rola no dia 23 de agosto, durante o Mix Tudo, a partir das 19h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!

Aviso: O JavaScript é necessário para esse conteúdo.