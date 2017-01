Cable está confirmado em Deadpool 2

Hoje você vai saber tudo sobre a participação do personagem Cable em Deadpool 2; e sobre o flashback que terá no filme do Pantera Negra.



Deadpool 2 terá o personagem Cable, que deve ser fiel aos quadrinhos, mas virá uma versão mais simplificada. Em uma entrevista, a dupla de roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick disse que já está escrevendo as falas do personagem, mas tudo pode mudar dependendo do ator que for escalado para o papel. Ryan Reynolds estrela a continuação que tem estreia prevista para 2018.



O filme do Pantera Negra terá um flashback nos anos 90. As cenas devem ser gravadas em Oakland, terra natal do diretor Ryan Coogler, e mostrarão o herói na faculdade. O restante do filme será gravado nos estúdios da Marvel, em Atlanta. Pantera Negra estreia em fevereiro de 2018.

Essas foram as novidades do Omelete na Mix.

Amanhã tem mais notícias do mundo nerd aqui no site!