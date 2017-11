Bruno Mars: o ouro de 24 quilates da música pop

Por Karina Andrade

Escrever as impressões de um show não é das tarefas mais fáceis. Uma resenha crítica, geralmente, está em busca de erros e problemas…

Porém, quando se trata de música boa, o trabalho se torna ainda mais difícil. O poder que a música exerce sobre nós e a forma singular com a qual ela nos emociona…ah! Isso não é algo tão simples de se converter em palavras.

Primeiro, faça esse breve exercício: pense em todos os elementos que você considera importantes para um grande show.

Pensou?

Vamos enumerar alguns: música boa, um cantor com uma voz magistral e músicos mais do que qualificados, um espaço grande e lotado de fãs dedicados, efeitos pirotécnicos, luzes, muita dança, e é claro, diversão.

Tudo isso faz parte de um cenário ideal e perfeito para fazer um show memorável, certo?

Pois bem.

E foi exatamente isso que aconteceu na noite chuvosa de quarta-feira, 22, durante o primeiro show, em São Paulo, da turnê do Bruno Mars, “24K Magic Tour”.

De acordo com a organização do evento, 40 mil pessoas estavam lá: debaixo de uma garoa constante, mas que parecia não incomodar diante da enxurrada de hits do cantor.

Créditos: Florent Dechard/Divulgação

Bruno Mars, como sugere a tradução de seu nome artístico (“Marte”), parece realmente vir de outro planeta.

Multi-instrumentista, dançarino, carismático e dono de uma voz espetacular.

O cantor, do alto de seu 1,65 de altura, às vezes parece não ter ideia do tamanho do seu talento. Com camisa larga, bermuda, tênis e boné -, Bruno Mars fica à vontade no palco como se estivesse na sala de sua casa. Diverte-se com o público, na medida certa, rebola (e muito!) e nos presenteia com hits como: “24K Magic”, “Treasure” e “That’s What I Like”.

Ao lado de sua banda, The Hooligans (um espetáculo à parte!), Bruno Mars nos oferece o que tem de melhor em seu repertório, passando por faixas de seus álbuns: Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012) e o que batiza a turnê atual, 24K Magic (2016).

Isso tudo sem falar dos momentos divertidos do show…

Durante a música “Calling All My Lovelies“, o cantor pegou um telefone, mudou a letra original e mandou um: “eu quero você, gatinha” – , em português.

Em diversos momentos você nota a clara inspiração de Bruno Mars: Michael Jackson (o que não é novidade alguma para quem acompanha o trabalho de Mars). Porém, não se engane. O cantor havaiano tem um jeito único. Não se trata de cópia, e sim de versatilidade: até guitarra Bruno Mars tocou no palco, durante “Marry You”.

Em dois dos momentos mais românticos, vale destacar: “Versace on the floor” -, em que o Morumbi ficou inteiro iluminado pelas luzes dos celulares (impossível não se emocionar diante da cena!); e durante o sucesso “When I Was Your Man” – , música em que Bruno Mars ficou sozinho no palco, e pode mostrar toda a sua capacidade vocal (e haja fôlego!).

Ao meu lado, uma fã com camiseta e boné da turnê, sussurrava a letra da música em meio a lágrimas, enquanto tentava registrar alguns instantes da balada, com o celular.

Atrás de mim, um cara dançava sozinho, ali meio apertado na multidão, tentando imitar os passos que Bruno Mars dava no palco – , esse é o poder da música!

Aliás, confesso que nesse momento, fiquei hipnotizada: Bruno Mars faz o que quer com a voz. Canta fácil. Sorri. Alguns artistas soam ainda melhores ao vivo do que nos álbuns de estúdio. Bruno Mars faz parte dessa rara estatística.

Com uma das músicas mais agitadas e resultado da parceria de Mark Ronson com Bruno Mars, “Uptown Funk”, encerrou o show, com direito a mais fogos de artifício e uma imensa pista de dança no estádio.

Uma apresentação de uma hora e meia, que pareceu ter durado muito menos. Afinal, quando o show está bom demais e a gente está se divertindo, o tempo passa rápido e você mal se dá conta.

Créditos: Florent Dechard/Divulgação

Definitivamente a passagem da turnê de Bruno Mars pelo Brasil, só nos prova mais uma vez que a música pop tem um artista ouro puro de 24 quilates – , se me permitem o trocadilho com “24K Magic”.

Mas, como expliquei no início desse texto, não é fácil transpor em palavras a emoção causada pela música. O que posso afirmar é que entrei no estádio do Morumbi como uma jornalista da Mix que sempre admirou muito o Bruno Mars, porém, deixei o show na certeza de que agora sou fã-assumida desse pequeno GIGANTE cantor.

O futuro da música pop está em boas mãos!

Vamos, Hooligans! E não demore para retornar, Bruno Mars.

Hoje, dia 23, Bruno Mars se apresenta mais uma vez em São Paulo no estádio do Morumbi, às 21h45.

Em tempo: geralmente, ao deixar um show, saímos cansados e extasiados. Porém, as pessoas não pareciam exaustas. Ao contrário! Em meio a aglomeração de carros que deixavam as imediações do show, era possível ouvir músicas do Bruno Mars tocando dentro dos veículos…

Aliás, nesse instante, também tive a sorte de ver o carro em que Bruno Mars deixou o estádio do Morumbi. Observei a escolta de seguranças, olhei para o carro onde estava o cantor, e pensei comigo “Obrigada, cara. Que baita show. Você tem o dom de nos fazer lembrar que a música torna a vida muito, mas muito melhor”.