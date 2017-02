Biquíni Cavadão apresenta o novo álbum “As Voltas Que O Mundo Dá”

O Mix Tudo dessa segunda-feira, dia 06 de fevereiro, estava muito especial, porque recebemos os caras do Biquíni Cavadão nos nossos estúdios. Uma das maiores bandas do Brasil, com mais de 30 anos de carreira, muita história para contar e muitas músicas marcantes. E agora eles estão lançando um novo álbum “As Voltas Que O Mundo Dá”, e vieram falar sobre essa novidade.

E aproveitando a presença do Biquíni Cavadão, que é uma banda com um nome muito criativo, o Mix Tudo queria saber: Qual nome de banda ou artista mais criativo na sua opinião?

E rolou até um som ao vivo pra gente! Eles cantaram pela primeira vez “Um Rio Sempre Beija O Mar”. Ouça aqui no áudio completo do programa!

Curtiu?

Hoje tem mais Mix Tudo a partir das 20h. Fica na Mix!