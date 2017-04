Beyoncé comemora 9 anos de casamento com Jay Z com vídeo emocionante

O maior casal do mundo da música que você respeita, Beyoncé e Jay Z, comemora 9 anos de casados hoje!

E pra celebrar a data, Beyoncé divulgou um vídeo lindo com cenas de vários momentos do casal, com a música “Die With You” de trilha sonora. O vídeo mostra viagens do casal, momentos fofos, jantares, o casamento, o nascimento de Blue Ivy, o barrigão dos gêmeos e até o dia em que os dois fizeram uma tatuagem juntos!

A cantora ainda aproveitou as imagens para lançar uma nova versão do clipe “Die With You”. 😍

Vem ver:

💙 4.4.17 💙 Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em Abr 4, 2017 às 12:04 PDT

“Pois querido eu acordo apenas para dormir com você

Abro meus olhos para que eu possa ver com você

E eu vivo para que eu possa morrer com você.”

Que coisa mais linda, gente! E com isso, Beyoncé encerra todos os rumores de que o casamento deles estava em crise, né? Parabéns, Bey e Jay! ❤️