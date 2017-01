Álbuns Clássicos Especial 4: Skank; Engenheiros; O Rappa e muito mais!

Neste domingo, dia 29 de janeiro, rolou o último Álbuns Clássicos. E a gente relembrou alguns shows de um dos projetos mais marcantes da história da Mix.

Dessa vez teve as entrevistas e shows de: Skank com o consagrado álbum “Calango”; Engenheiros do Hawaii com “A Revolta dos Dândis”; Jota Quest apresentou o álbum “De Volta ao Planeta”; RPM apresentou um dos álbuns mais vendidos da história da indústria fonográfica do Brasil “Rádio Pirata”; e pra fechar teve mais O Rappa com o álbum “Lado B, Lado A”.

