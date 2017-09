A enigmática Marcahuasi

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Lima, no Peru!

Dessa vez o Arthur falou sobre Marcahuasi, que está a 88 km de Lima. Um lugar cheio de histórias, que alguns chamam de templo de pedra de uma antiga civilização; outros falam que os guardiões da região se petrificaram, tomando formas humanas e zoomorfas; e há quem defina como um conjunto de rochas de granito e que devido à erosão provocada pelo vento e chuva, modelou curiosas formas e desenhos.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!