No Mix Tudo dessa quinta-feira, dia 20 de julho, a gente celebrou o Dia do Amigo e também homenageou o Chester Bennington, vocalista do Linkin Park.

E queria saber: Você tem um melhor amigo(a)? Já viveu algo legal com ele(a)?

Ouça aqui o que rolou!



Confira também a live!



Curtiu?

Então fica na Mix, porque amanhã tem mais Mix Tudo, a partir das 19h em SP e das 20h em toda a Rede Mix!