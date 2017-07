No Dia Nacional do Futebol, 19 de julho, o Mix Tudo falou pela primeira vez sobre esse esporte que é paixão nacional. E contou com a presença de um cara de sabe tudo de futebol, o Renato Tortorelli (apresentador do Agora O Bicho Vai Pegar).

Ouça aqui o que rolou!

Confira também a live do programa!



Curtiu?

Então fica na Mix, porque amanhã tem mais Mix Tudo, a partir das 19h em SP e das 20h em toda a Rede Mix!