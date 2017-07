Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo!

Dessa vez nos vamos viajar para João Pessoa, para conhecer o Lajedo Pai Mateus, uma extensa elevação rochosa de 1,5 km, onde estão espalhados mais de 100 blocos de granito arredondados que parecem ter sido colocados por uma força titânica.

Ouça aqui essa história!



