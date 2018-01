10 séries originais Netflix pra você começar neste final de semana

O final de semana chegou e com ele muitas horas livres para maratonar séries na frente do sofá! E pra facilitar sua vida, a gente selecionou 10 séries originais da Netflix incríveis pra você começar já!

1-DARK

Dark é uma brilhante série alemã (a primeira do serviço de streaming) cheia de drama e suspense. A produção conta a história de Widen, uma pequena cidade alemã onde duas crianças desaparecem sem deixar rastros, deixando 4 famílias desesperadas por respostas. Preste atenção, pois a série viaja no passado, presente e futuro, o que de início pode parecer um pouco confuso. Se você curte essa temática de terror e sobrenatural, vai amar! Sem contar que a trilha sonora é sensacional!

2- DINASTIA

Sabe aquelas séries que mostram a vida de pessoas podres de ricas, que esbanjam “problemas de gente rica” como quem vai herdar a empresa multimilionária da família ou “quem esqueceu de abasteceu o jatinho”? Dinastia é mais ou menos isso. A produção é do mesmo criador de “The O.C.” e “Gossip Girl” e conta a história de Blake Carrington, bilionário que decide se casar com Cristal (Nathalie Kelley) deixando sua filha Fallon (Elizabeth Gillies) louca da vida, pois ela acaba perdendo seu lugar na empresa do pai para a madrasta. Ou seja, rola muita intriga e muito luxo também.

3- THE SINNER

Mais uma série misteriosa! A história de The Sinner é baseada no livro de uma escritora alemã chamada Petra Hammesfahr e conta a história de uma mulher mãe de família, Cora Tannetti (Jessica Biel), que surta do nada e acaba matando um jovem a sangue frio, no meio da praia, na frente de todo mundo! E o pior de tudo é que ela nem sabe explicar o porquê de ter cometido o assassinato. Doido, né? Então, um detetive fica intrigado com o surto instantâneo da jovem e faz de tudo para entender o que aconteceu. Acredite, você não vai conseguir parar de assistir esta série até descobrir porque Cora fez isso.

4- THE GOOD PLACE

Finalmente uma série de comédia! The Good Place conta a história de Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) que morre, vai parar no “Lugar Bom” e é recebida pelo “anjo” Michael (Ted Danson) que explica que quando morremos temos dois destinos: ou vamos para o lado bom ou o ruim. O problema é que em vida, Eleanor não era uma pessoa boa e acaba descobrindo que foi parar no “paraíso” por engano e que na verdade, não merecia estar ali! Então ela faz de tudo para esconder a verdade de Michael e não ser enviada para o Lugar Ruim. Prometemos boas risadas!

5- THE END OF THE FU***ING WORLD

É uma série britânica de humor sombrio, que conta a história de dois adolescentes que fogem de suas famílias pra viver na loucura. James é um jovem de 17 anos que se considera um psicopata, pois gosta de matar animais e vive evitando seres humanos. Ele conhece Alyssa, também de 17 anos, que tem tendências maníaco-depressivas e junto com ele rouba um carro, para embarcar em uma viagem doida em busca do pai da garota.

6- BLACK MIRROR

Se você ainda não começou Black Mirror, pare tudo o que está fazendo e comece AGORA! É uma série de ficção científica que mostra o quanto a tecnologia pode interferir na vida dos seres humanos em um futuro próximo. O mais legal é que os episódios são independentes: cada um conta uma história, com elenco diferente, cenários diferentes e temas diferentes. Porém, todos mostram que se não tomarmos cuidado, a tecnologia pode ser mais perigosa do que a gente imagina. A série já está na 4ª temporada na Netflix. Assista e depois vem contar pra gente se ela também desgraçou a sua cabeça!

7- THE CROWN

The Crown é um drama biográfico (o mais caro já produzido pela Netflix!) que conta a história do reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido. A trama conta a vida da rainha a partir de seu casamento com Philip Mountbatten (antes de herdar a coroa aos 25 anos devido à morte de seu pai, rei George 6º) em 1947 até aos dias de hoje. A produção foi considera uma das melhores do serviço de streaming! Se você quer saber tudo sobre a família real britânica, este momento é seu!

8- LA CASA DE PAPEL

Mais uma série que está dando o que falar. La Casa de Papel é uma produção espanhola que é narrada pela perspectiva de uma jovem ladra chama Tóquio. Ela faz parte de um grupo de 8 ladrões que fazem várias pessoas de refém, dentro da Casa da Moeda da Espanha. O líder do grupo de criminosos é um homem que gosta de ser chamado de Professor, e nomeou cada um dos ladrões com apelidos de cidades. Na trama ele manipula a polícia para conseguir realizar o seu plano. Interessante, não?

9- GLITCH

Glitch é uma série de ficção australiana que se passa na pequena cidade de Yoorana, e conta a história de 7 mortos que voltam à vida do nada, em perfeita saúde e aparência impecável. É isso mesmo, eles simplesmente saem de seus túmulos como se nada tivesse acontecido, deixando o policial da cidade, James Hayes, em pânico! Com razão, né? Os 7 “zumbis” voltam à vida sem lembrar de nada do que aconteceu, suas identidades e nem de onde vieram. E então, cada um deles decide descobrir o que aconteceu em suas vidas, enquanto o policial pede ajuda à médica local para manter o caso escondido dos outros moradores da cidade e de todo o resto do mundo. A 1ª e a 2ª temporada já estão disponíveis na Netflix.

10- MINDHUNTER

Mindhunter é uma série de drama policial que se passa em 1977 e conta a história de dois agentes do FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) que entrevistam serial killers presos para entender como esses assassinos pensam para conseguir resolver seus casos. Juntos, os agentes pesquisam a mente dos criminosos e conseguem desvendar seus crimes.

AGORA É SÓ PEGAR O BALDE DE PIPOCA, O EDREDOM E COMEÇA A MARATONA! 🤗