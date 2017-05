No segundo dia de “Agora O Bicho Vai Pegar“, a pergunta do dia foi: O Jô (jogador do Corinthians) é o melhor centroavante do Brasil na atualidade?

E aí, qual é a sua opinião?

