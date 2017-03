Zayn divulga prévia de seu novo single “Still Got Time”

Já estava na hora, né? Depois do sucesso absoluto de “I Don’t Wanna Live Forever”, com Taylor Swift, Zayn está pronto para trabalhar em sua nova música!

O novo single se chama “Still Got Time”, é uma parceria com o rapper canadense PARTYNEXTDOOR e será carro chefe do segundo álbum solo de Zayn.

Durante uma entrevista para a revista “Style”, o cantor falou um pouco sobre seu novo disco:

“Eles sempre dizem que o segundo álbum é difícil, mas até o momento eu estou muito feliz com este aqui. Há reais sinais de amadurecimento e desenvolvimento. Espero que, como ser humano, eu também esteja crescendo em conhecimento e percepção”, contou.

Vem ouvir uma prévia de “Still Got Time”:



Quem aí tá ansioso pra ouvir a música completa?🙋‍ “Still Got Time” deve ser lançada até o dia 31 de março.