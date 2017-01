Woody Harrelson está confirmado no filme derivado de Star Wars

Hoje tem novidade sobre a participação de Woody Harrelson no filme derivado de Star Wars; e sobre a construção do Museu Lucas de Arte Narrativa com itens de Star Wars.



Woody Harrelson está confirmado no elenco do filme derivado de Star Wars, sobre a juventude do Han Solo. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o personagem que ele vai interpretar, mas ele se junta a Alden Ehrenreich, Donald Glover e Emilia Clarke no elenco. O filme tem previsão de estreia para 25 de maio de 2018.



Depois de muitos anos com o projeto no papel, George Lucas finalmente anunciou que vai construir o antecipado museu com itens de Star Wars em Los Angeles. Chamado de Museu Lucas de Arte Narrativa, o museu vai ter itens da coleção pessoal de George Lucas incluindo pinturas, ilustrações e memorabilia relacionados a história do cinema. O projeto vai ser financiado pelo próprio diretor e a expectativa é que ele custe 1 bilhão de dólares, mas ele ainda não tem previsão de inauguração.

Essas foram as notícias de hoje.

