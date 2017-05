Whindersson Nunes em Proparoxítona

Agora você vai bombar nas redes sociais! Tudo porque você vai conhecer o Whindersson Nunes, o rei do Youtube!

A Mix coloca você no stand up do Whindersson e além de curtir a essa apresentação, você também vai encontrar o cara no camarim, pra tirar aquela foto que vai te encher de likes.

Para entrar nessa, é só seguir a Mix no Instagram, curtir o post da promoção e marcar o amigo que vai com você nos comentários (@amigo).

O resultado rola no dia 1º de junho, na primeira edição do Top Mix, às 12h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!