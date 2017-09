Vuka-Vuka é a senha em Bulawayo

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Bulawayo, no Zimbábue!

Foi em Bulawayo, que o Arthur conheceu o “Makokoba Market“, um mercado de curandeiros, feiticeiros e especialistas em afrodisíacos. E a palavra mágica do local era Vuka-Vuka, o nome dado ao elixir da virilidade, que ganhou fama após uma matéria, feita no final do século passado pela CNN.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

