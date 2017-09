Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Tatuí, no interior de São Paulo!

Dessa vez o Arthur foi praticar Volovelismo, no aeroclube de Tatuí. Um vôo a vela que consiste em voar em avião sem motor, utilizando as correntes ascendentes.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!