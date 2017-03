Você sabe tudo sobre o Lolla 2017?

Quarta-feira, dia 22 de março, rolou mais um Mix Tudo especial Lollapalooza. Porque um programa só para te passar todas as informações do festival é muito pouco.

E então, ainda neste clima do Lolla a gente queria saber: Se você fosse criar um festival, como seria? Dê um nome e as atrações.

Olha só o que a galera mandou:

@radiomixfm o nome do festival seria Giampalooza talvez! E ctz q teria Imagine Dragons, Catfish And The Bottlemen, Florence #LollaNoMixTudo — Carla Giampaoli (@mariahgiampaoli) 22 de março de 2017

No programa, a diretora dos cabelos verdes, o pequeno Polegar e o Caco de Castro divulgaram os horários dos shows do Lollapalooza, falaram das curiosidades de mais algumas bandas que vão tocar no festival e sobre a experiência vivida em outros Lollas.

Ouça aqui o áudio completo do programa e saiba tudo o que rolou!

