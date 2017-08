Só a Mix coloca você em uma sessão exclusiva de pré-estreia do filme “It – A Coisa” (baseado no livro de Stephen King).

Pra entrar nessa, é só preencher os campos abaixo!

O resultado rola no dia 04 de setembro, às 12h.

Boa sorte!

Aviso: O JavaScript é necessário para esse conteúdo.