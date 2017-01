Vilão do filme da Mulher-Maravilha é revelado

Hoje você vai saber mais sobre a série de TV dos Inumanos e quem será o vilão do filme solo da Mulher-Maravilha.



Depois de ter seu filme cancelado no cinema, os Inumanos vão ganhar uma série de TV que está caminhando a passos largos, porque foram divulgados mais detalhes sobre o que vem por aí, incluindo a descrição de alguns personagens que foi divulgada para as agências de elenco. Apesar de ter anunciado todos os personagens com nomes falsos, dá para saber pela descrição que a série busca atores para interpretar o Raio Negro, a Medusa, o Maximus, o Gorgon, a Cristalys e Triton.



Foi oficialmente revelado qual vilão a Mulher-Maravilha vai enfrentar no seu filme solo. Uma revista francesa fez uma matéria dizendo que Ares, o Deus da Guerra, vai ser o principal antagonista do longa. Apesar da confirmação sobre Ares ter saído só agora, no trailer da Mulher-Maravilha que saiu lá durante a Comic Con de San Diego, Danny Huston já tinha aparecido como o Deus da Guerra. O Omelete fez uma análise do trailer e conta mais detalhes do que pode vir por aí. Mulher-Maravilha tem estreia marcada para 1º de junho.

Essas foram as notícias de hoje.

Amanhã tem mais Omelete aqui no site!