Version Of Me: novo álbum de Melanie C promete repetir sucesso da cantora

O trabalho pop mistura letras românticas com composições voltadas a autonomia e liberdade



Por: Ana Beatriz Felicio

A Melanie C, Ex Spice Girls, está prestes a lançar um novo álbum de estúdio chamado “Version of Me”.



Esse vai ser o sétimo álbum da cantora que vêm colecionando sucessos durante a carreira. O trabalho foi gravando em Londres e Los Angeles e traz músicas inéditas feitas com parceiros de longa data da artista.

Pra dar um gostinho do que vem por aí, a Melanie C já divulgou o clipe do single “Anymore”, que já tem mais de 500 mil visualizações no YouTube.No vídeo, dá pra ver uma galera de várias partes diferentes curtindo o som da cantora. Confere aí:

A Melanie C começou a carreira solo em 1999 e já acumulou vários prêmios e mais de 4 milhões de álbuns vendidos. “Version of Me” tá prometendo repetir esse sucesso. O álbum possui 12 faixas e chega às lojas já amanhã (23).

Fica ligado na Mix que hoje (22) às 8 da noite a gente recebe a Melanie pra bater um papo ao vivo durante o Mix Tudo. E você já sabe, né? Dá pra acompanhar o programa pela rádio, pelo aplicativo e também pela live no Facebook.