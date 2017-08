Vem assistir “What About Us”, o novo clipe da P!nk!

Saiu! Como prometido, P!nk acaba de liberar o clipe de “What About Us”! 🤗

Com tudo o que está acontecendo nos EUA, após os tristes acontecimentos que ocorreram durante a manifestação nazista na cidade de Charlottesville, a cantora resolveu transmitir uma mensagem política em seu novo vídeo, o que gerou polêmica nas redes sociais.

Até mesmo os fãs da cantora estavam bastante receosos com o teor político do novo single. No Twitter, um seguidor postou “mensagens políticas estão se tornando chatas”, e a cantora logo respondeu:



I don’t change who I am to be popular my dear. You can absolutely unfollow my posts if you find it too difficult https://t.co/eXaUkfLTdB — P!nk (@Pink) 9 de agosto de 2017



“Eu não irei mudar quem eu sou para ser popular, meu querido. Você pode absolutamente dar ‘unfollow’ nos meus posts se acha tão difícil assim”, escreveu. Certíssima, né?!😍

Vem ver o clipe e nos conte o que achou:

“What About Us” é o primeiro single do novo álbum da P!nk, “Beautiful Trauma”, que será lançado no dia 13 de outubro.