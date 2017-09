Uma visita à Roliúde Nordestina

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a Paraíba!

Dessa vez o Arthur falou sobre a pequena cidade de Cabaceiras, a principal estrela do interior do estado da Paraíba. Uma cidade cinematográfica, que recebe os seus visitantes com o imenso letreiro: “Roliúde Nordestina“. E foi lá que muitos filmes nacionais foram rodados, como: “O Auto da Compadecida“, “Cinemas, Aspirinas e Urubus”, “O Romance” e muito mais.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



