Uma visita ao Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Victor Mostajo

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Itaara, no Rio Grande do Sul!

Foi em Itaara que o Arthur conheceu o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Victor Mostajo. Um local com exposições sobre Cosmologia, a origem e evolução da vida, histórias dos répteis e dinossauros, astronomia e no setor de Ufologia a mais variada tipologia e réplicas de seres extraterrestres.

