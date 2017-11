Um cochilo restaurador em São Paulo

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para São Paulo!

Foi na rua São Bento, na região central de São Paulo, que o Arthur tirou um cochilo restaurador. Foram 30 minutos em uma cama que deixava os pés na altura da coração, e as costas e a lombar confortáveis, sem pressão. Esse período de relaxamento foi o ideal para o Arthur, pois não entrou em sono profundo e descansou o tempo necessário para uma segunda jornada.

Confira aqui!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!