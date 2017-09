U2 lança clipe de “You’re The Best Thing About Me”!

Tem clipe novo do U2!

A banda acaba de lançar o clipe do 1º single do álbum “Songs Of Experience”!

No vídeo de “You’re The Best Thing About Me”, os caras do U2 aparecem passeando pelas ruas de Nova York, tirando foto com a galera, visitando pontos turísticos, cantando pelas ruas da cidade…

Vem assistir:

O novo álbum do U2, “Songs Of Experience”, tem lançamento marcado para o dia 2 de dezembro.

Lembrando que o grupo passa pelo Brasil com a turnê “The Joshua Tree” nos dias 19, 21, 22 e 25 de outubro para shows em São Paulo.