Tem novidade sobre o U2: a banda lançou o clipe do seu novo single.

A música se chama “Get Out Of Your Own Way” e a letra faz uma crítica ao racismo.

O clipe foi todo feito em stop-motion – , que é uma animação produzida quadro a quadro.

Vem assistir:



“Get Out Of Your Own Way” faz parte do novo álbum do U2, chamado “Songs of Experience”, lançado em dezembro.