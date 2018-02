Foi divulgada a trilha sonora de “Cinquenta Tons de Liberdade” – , o terceiro filma da trilogia “Cinquenta Tons de Cinza”.

A música tema do longa se chama “For You” e é uma parceria da cantora Rita Ora com o Liam Payne, que se destacou como membro do One Direction.

Vem ouvir esse dueto:

Demais esse som! Lembrando que o filme “Cinquenta Tons de Liberdade” chega aos cinemas no dia 8 de fevereiro.