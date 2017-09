Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para São Paulo!

Dessa vez o Arthur foi conhecer o Polo Ecoturismo de São Paulo, que tem roteiros e trilhas dentro da mata Atlântica. E lá visitou a Fazenda Maravilha, onde fez um trekking para conhecer o rio Capivari com suas águas limpas e cristalinas, além de suas cachoeiras.

Confira como foi essa viagem!



Curtiu?

Então, se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!