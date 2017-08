Todos os dias no Rock In Rio

Setembro tem Rock in Rio! E como a Mix é a rádio oficial, a gente dá ingressos para você curtir TODOS os dias do maior festival de música do mundo!

Você e mais 3 amigos vão curtir TODOS os dias de Rock in Rio! E vão assistir: Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Alicia Keys, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Jota Quest, Skank, Fergie, Shawn Mendes e muito mais!

Para concorrer, é só curtir a página da Mix no Facebook e compartilhar o post da promoção.

O resultado rola no dia 15 de agosto, durante a segunda edição do Top Mix, às 18h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!