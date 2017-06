Tiago Iorc e a doçura que conquistou o país

Por: Ana Beatriz Felicio

O coração de muitos fãs realmente dispara, tropeça e quase para quando se fala de Tiago Iorc. Mas não é pra menos. O cara tem 31 anos, acumula vários sucessos na carreira e é um dos artistas nacionais mais pedidos da programação da Mix.

O que bastante gente não sabe é que o Tiago começou a carreira musical compondo músicas apenas em inglês. Isso porque aos 10 meses de idade, o cantor foi morar na Inglaterra com a família, de onde voltou aos 5 anos. Aos 11, saiu novamente do país, dessa vez rumo aos Estados Unidos. Seus primeiros álbuns, “Let Yourself In” e “Umbilical” não possuem nenhuma faixa em português.

Mas aí o tempo foi passando e o cara resolveu experimentar compor na nossa língua também. Em 2013, Iorc lançou o álbum “Zeski”, no qual apresenta colaborações com artistas brasileiros, além de um cover da música “Tempo Perdido”, do Legião Urbana.

Algumas faixas do Tiago já foram tema de grandes novelas nacionais, mas o grande sucesso veio mesmo com o álbum “Troco Likes”, em 2015. O single “Amei Te Ver” bombou no país inteiro e teve a atriz Bruna Marquezine no clipe.

É lógico que a Mix não poderia deixar tanto talento passar batido. Já recebemos o Tiago Iorc em nossos estúdios diversas vezes, inclusive no Mix Tudo.

Pra refrescar a sua memória, confere só o podcast especial que a gente preparou com os melhores momentos do cantor em visitas a Mix. Tem ele falando da parceria com a Sandy, sobre o novo álbum e inspirações.

Em 2016, o Tiago Iorc lançou ainda um EP chamado “Amei Te Ver” e uma versão ao vivo do álbum “Troco Likes”. Aliás, o CD rendeu uma turnê que rodou todo país. O cara já cantou também num Mix Apresenta, onde dividiu o palco com Anavitória e Nando Reis.

Seja pra curtir com aquela pessoa especial ou simplesmente pra relaxar e esquecer do mundo, o som do Tiago Iorc agrada várias gerações e pelo visto, o cantor ainda promete muito sucesso pela frente!