Tem música nova do U2: vem ouvir "The Blackout"!

Novidade pra quem curte U2!

A banda divulgou em seu Facebook um vídeo com uma música inédita! A faixa se chama “The Blackout”, e fará parte do novo álbum do U2 “Songs of Experience”, que deve ser lançado ainda este ano.

O vídeo foi gravado em Amsterdã e foi dirigido por Richie Smyth.

O grupo irlandês anunciou que “The Blackout” não é o 1º single do próximo disco, e sim a música “You’re The Best Thing About Me”, que será lançada no dia 06 de setembro, junto com mais informações sobre o 14º álbum.

Lembrando que U2 virá ao Brasil em outubro para 4 shows em São Paulo.