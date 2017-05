Harry Styles está trabalhando pesado na divulgação do seu álbum solo!

O cantor acaba de divulgar mais uma música: “Sweet Creature”. A faixa tem uma vibe mais acústica, voz e violão, bem diferente de “Sign of the Times” e “Ever Since New York”. Lembra um pouco as músicas das bandas de rock dos anos 70.

Vem ouvir:



E aí, o que você achou? O álbum solo do Harry Styles será lançado no dia 12 de maio e contará com 10 faixas.