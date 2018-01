Taxas de juros do cartão de crédito caem

Uma boa notícia pra você que tem cartão de crédito!

As taxas de juros cobradas no cartão, e também no cheque especial, caíram. Essas informações são do Banco Central.

Os juros diminuíram por conta das novas regras que entraram em vigor em abril do ano passado.

Uma das medidas obriga os bancos a transferir, depois de um mês, a dívida do cartão rotativo para o cartão de crédito parcelado – , tudo isso com juros mais baixos! Assim, de forma parcelada, as pessoas têm mais facilidade em pagar as faturas.