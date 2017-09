Tapioca, uma tradição de Maceió

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Maceió!

Uma cidade famosa por suas piscinas naturais formadas por arrecifes, o seu mar azulzinho e as tradicionais tapiocas.

E o Arthur falou sobre a variedade dessa comida típica que encontrou por lá, em quiosques com nomes sugestivos, como: Glória, Maria Bonita , Edileuza, Tapioca Sonho Meu, Sabor da Roça, da Aninha e outros.

Confira aqui!



Curtiu?

Então, se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!