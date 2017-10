Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Armação de Búzios no Rio de Janeiro!

Foi em Búzios que o Arthur praticou stand-up surf pela primeira vez, um esporte que veio do Havaí e era utilizado pelos locais como um meio de locomoção para atravessar de uma ilha para a outra, no arquipélago.

Confira aqui o que rolou!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!