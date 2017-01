Sr. Sinistro não estará em Logan

Hoje tem novidade sobre Shazam! um dos mais antigos super-heróis da DC Comics; a não participação do vilão Sr Sinistro em Logan; e sobre um novo filme de Hellboy.

@HenryGayden just read you are writing the Shazam film, can you deny or confirm this? — Eric (@annericelover) 20 de janeiro de 2017



Shazam! um dos mais antigos super-heróis da DC Comics vai ganhar mesmo um longa metragem nos cinemas, que será dividido em duas partes. Uma delas é estrelada pelo vilão Adão Negro, que será interpretado nos cinemas pelo ator Dwayne Johnson. Por enquanto esses dois filmes ainda não têm data para chegar aos cinemas, mas já se especula que o Adão Negro aparecerá no longa-metragem do Aquaman, que chega em 2018.



O diretor de Logan, James Mangold disse que o vilão Sr Sinistro não vai mesmo aparecer no novo filme do Wolverine. Essa participação já era sugerida no final de X-Men: Apocalipse. Mas o James Mangold disse que o Sr Sinistro é um vilão muito carnavalesco e a proposta do filme dele é ser mais realista e mais próximo da vida real.

The HELLBOY III is our chance to vote the right way in 2017! If 100k votes come in 24 hours I promise to have a sit down w Da Perl & Mignola — Guillermo del Toro (@RealGDT) 18 de janeiro de 2017

We have gone past the 100K votes. I will arrange the sitdown w Ron & Mignola to talk HBIII. No gurantee but we will discuss. Wish us luck!! — Guillermo del Toro (@RealGDT) 19 de janeiro de 2017

I spoke with Ron Perlman. He’s in for the sit down. Will approach Mignola next. Will keep you posted. Very moved by your love of pt I & II — Guillermo del Toro (@RealGDT) 19 de janeiro de 2017

…and from HBI,II, and counting..michisimos gracias to all our loving fans everywhere!!! https://t.co/sNM7Lxv30d — Ron Perlman (@perlmutations) 19 de janeiro de 2017

E o diretor Guillermo del Toro foi no Twitter perguntar aos fãs se eles têm interesse num novo filme de Hellboy. Depois de ter uma resposta positiva, ele prometeu se reunir como criador de Hellboy, Mike Mignola e também com o ator Ron Perlman. Essa ideia de fazer um terceiro filme de Hellboy já vem há algum tempo. O segundo longa metragem saiu em 2008.

Essas foram as notícias de hoje.

Amanhã tem mais!