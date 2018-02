Spice Girls pode entrar em turnê ainda este ano!

Ainda falando sobre o retorno dos grupos famosos dos anos 90…

Agora é a vez das Spice Girls! A girlband mais bem-sucedida do pop deve voltar à ativa.

De acordo com o site TMZ, as Spice Girls vão fazer uma turnê que vai passar pela Inglaterra e, depois, pela América do Norte.

Os boatos do retorno do grupo começaram quando as integrantes das Spice Girls postaram uma foto com Victoria Beckham – , a única que era

contra o retorno do grupo.

Mas, pelo visto isso mudou! Vamos ficar na expectativa pelo retorno das Spice Girls.