Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Simla, na Índia!

Fundada em 1822, pelos ingleses, Simla fica no noroeste da Índia, e é dividida entre a cidade alta e a baixa. O que mais impressionou o Arthur nessa viagem foram as relíquias, palácios e casarões espalhados pelos bosques de carvalhos e pinheiros.

Confira aqui o que rolou!

E fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!