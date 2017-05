Show beneficente de Ariana Grande contará com Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus e mais

É oficial! Como havia prometido, Ariana Grande voltará à Manchester 13 dias após o atentado terrorista que aconteceu durante seu show, no dia 22 de maio.

A cantora fará um show beneficente para arrecadar dinheiro às famílias das vítimas e a data já foi confirmada pela cantora: 04 de junho! ❤️

A apresentação não será na Manchester Arena, onde a tragédia aconteceu, e sim no Emirates Old Trafford Cricket Ground, com capacidade de 50 mil pessoas. Toda a renda arrecadada será revertida para o fundo de emergência We Love Manchester, criado pela Cruz Vermelha britânica.

O mais legal é que vários artistas que a gente ama se apresentarão também: Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay, Pharrell, Niall Horan, Usher e Take That.

Que bela atitude, né? 😍

Os fãs que estavam presentes no dia do atentado, poderão assistir ao show gratuitamente. A apresentação também terá transmissão ao vivo pela BBC na TV e na rádio.