Shawn Mendes e Ed Sheeran cantam “Mercy” juntos em Nova York!

Imagina que sonho?

Shawn Mendes está rodando o mundo com sua turnê “Illuminate World Tour”. Durante seu show no Brooklyn, em Nova York, o cantor resolveu fazer uma surpresa aos fãs e chamou ninguém menos que Ed Sheeran pra se juntar ao palco com ele!

Shawn estava cantando “Mercy” e de repente entra Ed, pra cantar o segundo verso do hit. Claro que os fãs enlouqueceram, né?

Vem ver:



Shawn Mendes sempre deixou bem clara a sua admiração por Ed Sheeran, e ficou bem emocionado ao cantar ao lado dele.

“Isso foi tão louco para mim quanto para vocês”, disse após Ed sair do palco.

Quem lembra aí desse tweet do Shawn Mendes de 2013?

“Só de conhecer o Ed Sheeran seria honestamente incrível, ele é 100% a pessoa em quem me espelho musicalmente.”, escreveu. Sonho realizado, Shawn! ❤️

Lembrando que Shawn Mendes se apresenta no Rock in Rio no dia 16 de setembro, na mesma noite de shows do Maroon 5, Fergie e Skank.