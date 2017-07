“The Shape of Water”: novo filme de Guillermo del Toro ganha trailer

Por Ana Beatriz Felicio

Saiu o primeiro trailer de “The Shape of Water”, o novo filme do renomado diretor Guillermo del Toro, de Labirinto do Fauno.

Na história uma faxineira muda chamada Elisa (Sally Hawkins) começa a trabalhar num laboratório secreto do governo e descobre que a galera anda fazendo experimentos numa criatura aquática chamada “Abe”, com quem passa a ter uma conexão especial.

Pelo trailer deu pra perceber que o longa vai ser bem emocionante, olha só que fotografia bonita:

“The Shape of Water” estreia nos Estados Unidos no dia 8 de dezembro e ainda não tem data confirmada pra chegar ao Brasil.